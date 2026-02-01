Ynet: 80% уклонистов от армии, получивших "цав 12" – это ультраортодоксы

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара провела заседание с участием представителей ЦАХАЛа, полиции и министерства финансов, посвященное ситуации с призывом ультрарелигиозных юношей. По сообщению Ynet, на этом заседании впервые были озвучены цифры, которые существенно отличаются от ранее опубликованных утверждений представителей правительства.

В частности, примерно 71 тысяча человек в Израиле считаются уклонистами: это люди, получившие так называемый "цав 12" – окончательную и последнюю повестку, после которой человек признается дезертиром. И по оценке армии, 80% от этого количества относятся к ультраортодоксальному сектору.

Рост количества уклонистов связан, в первую очередь, с выполнением требования БАГАЦа о рассылке повесток всем военнообязанным "харедим": если в июне 2025 года было 2257 уклонистов и 3732 получивших "цав 12", то в начале января число уклонистов достигло 15085, а число получивших "цав 12" выросло до 17220.

Количество "харедим", которые поступают на службу, тоже растет, но цифры гораздо менее впечатляющие: так, в первой трети текущего призывного года службу начнут около 1100 призывников-ультраортодоксов, что на 20% больше, чем в первой трети прошлого призывного года.