Агентство Reuters назвало одну из причин приостановки войны против Ирана

время публикации: 01 мая 2026 г., 04:35 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 05:41
AP Photo/Mark Schiefelbein

Reuters сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Дональда Трампа, что одной из причин, по которой Вашингтон 7 апреля остановил боевые действия против Ирана, стал федеральный закон War Powers Resolution, ограничивающий право президента вести военную операцию без одобрения Конгресса более 60 дней.

Сегодня истекают 60 дней с начала войны 28 февраля. Однако после прекращения огня и его продления министр войны США Пит Хегсет заявил в Сенате, что, по версии администрации, в период перемирия "60-дневные часы приостанавливаются или останавливаются".

Reuters отмечает, что пока не ясно, намерена ли администрация Трампа просить Конгресс одобрить продолжение боевых действий.

