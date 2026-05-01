x
01 мая 2026
|
последняя новость: 06:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Госдепартамент США осудил "флотилию Сумуда": "Прохамасовская инициатива"

США
Акции протеста
время публикации: 01 мая 2026 г., 00:45 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 05:22
Акция в Турции в поддержку "флотилии Сумуда"
AP Photo/Francisco Seco

Госдепартамент США осудил "флотилию Сумуда", направлявшуюся к сектору Газы, назвав ее "прохамасовской инициативой".

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что речь идет о "безосновательной и бесполезной попытке подорвать мирный план президента Трампа".

По его словам, флотилия организована "Народной конференцией палестинцев за рубежом" – структурой, которую США в январе объявили глобальной террористической организацией, действующей в интересах ХАМАСа.

Вашингтон призвал союзников не предоставлять судам флотилии доступ к портам, дозаправке и швартовке, а также предупредил, что будет действовать против тех, кто поддержит этот "бессмысленный политический спектакль".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 апреля 2026

МИД Израиля заявил о перехвате "флотилии презервативов"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

В сотнях километров от берегов Израиля ВМС ЦАХАЛа осуществляют перехват "флотилии Сумуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 апреля 2026

Министр обороны Израиля объявил о санкциях против финансистов "флотилии Сумуда"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 13 апреля 2026

"Секс на корабле, идущем в Газу": скандал во "Флотилии Сумуд"