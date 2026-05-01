Госдепартамент США осудил "флотилию Сумуда": "Прохамасовская инициатива"

Госдепартамент США осудил "флотилию Сумуда", направлявшуюся к сектору Газы, назвав ее "прохамасовской инициативой".

Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что речь идет о "безосновательной и бесполезной попытке подорвать мирный план президента Трампа".

По его словам, флотилия организована "Народной конференцией палестинцев за рубежом" – структурой, которую США в январе объявили глобальной террористической организацией, действующей в интересах ХАМАСа.

Вашингтон призвал союзников не предоставлять судам флотилии доступ к портам, дозаправке и швартовке, а также предупредил, что будет действовать против тех, кто поддержит этот "бессмысленный политический спектакль".