01 мая 2026
Мир

Мамдани выступил в поддержку "флотилии Сумуда", осудив Израиль

США
Нью-Йорк
Акции протеста
время публикации: 01 мая 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 01 мая 2026 г., 05:54
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что работает с Белым домом и американскими властями над установлением местонахождения жителей города, которые были "задержаны израильскими силами на флотилии в Газу".

Мамдани осудил действия Израиля, назвав их "незаконными" и "грубым нарушением международного права", и потребовал освободить задержанных.

Таким образом, мэр Нью-Йорка фактически выступил с заявлением противоположным позиции Госдепартамента США.

Ранее Госдепартамент США осудил "флотилию Сумуда", направлявшуюся к сектору Газы, назвав ее "прохамасовской инициативой". Представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что речь идет о "безосновательной и бесполезной попытке подорвать мирный план президента Трампа". По его словам, флотилия организована "Народной конференцией палестинцев за рубежом" – структурой, которую США в январе объявили глобальной террористической организацией, действующей в интересах ХАМАСа. Вашингтон призвал союзников не предоставлять судам флотилии доступ к портам, дозаправке и швартовке, а также предупредил, что будет действовать против тех, кто поддержит этот "бессмысленный политический спектакль".

