01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
последняя новость: 13:48
01 октября 2025
"Исраэль а-Йом": во время визита в США Нетаниягу несколько часов был не защищен от покушения

время публикации: 01 октября 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 12:03
"Исраэль а-Йом": во время визита в США Нетаниягу несколько часов был не защищен от покушения
Yonatan Sindel/Flash90

Во время визита в Нью-Йорк, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на протяжении нескольких часов находился на незащищенной территории.

Об этом сообщил журналист газеты "Исраэль а-Йом" Ариэль Каана. Согласно опубликованной им информации, премьер-министр Нетаниягу на протяжении длительного времени находился у окна гостиницы, беседуя с людьми. Окно не было защищено от пуль, а жалюзи не были опущены. Житель дома, находящегося напротив гостиницы сфотографировал премьер-министра. "Исраэль а-Йом" публикует эту фотографию.

По словам фотографа, Нетаниягу несколько часов находился у окна.

Как пишет "Исраэль а-Йом", согласно правилам охраны премьер-министра, жалюзи в комнате, где он находится, всегда должны быть опущены. По сообщению Кааны, неоднократно Нетаниягу просит поднять жалюзи или не опускать их, что приводит к спору с охранниками. На сей раз, правила охраны не были соблюдены.

Из Общей службы безопасности передали: "В рамках мероприятий по обеспечению безопасности премьер-министра совершаются различные – открытые и скрытые – действия. Они совершаются совместно ШАБАКом и Американской службой безопасности. Так было и в данном случае. Поясняем, что ни в один момент жизни премьер-министра ничто не угрожало.

