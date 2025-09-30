x
30 сентября 2025
Пресса

CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа

Газа
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 30 сентября 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 14:57
CBS: ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа
AP Photo/Jehad Alshrafi

Как сообщил информированный источник телеканалу CBS, ХАМАС и другие палестинские группировки склоняются к тому, чтобы принять предложенный президентом США Дональдом Трампом план урегулирования в секторе Газы.

План предусматривает прекращение военных действий, возвращение заложников, вывод ЦАХАЛа из сектора, разоружение ХАМАСа и отстранение его от власти, реконструкцию Газы и временную передачу сектора под контроль "Мирной комиссии", которую возглавит американский президент. В нем также говорится о возможности палестинской государственности.

Предложение Трампа было поддержано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом, а также значительной частью международного сообщества, в том числе Турцией, Египтом, Катаром и Саудовской Аравией.

Пресса
