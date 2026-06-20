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WSJ: США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана

США
Катар
Иран
время публикации: 20 июня 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 10:03
WSJ: США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана
AP Photo/Vahid Salemi, File

США и Катар разрабатывают план по размораживанию миллиардов долларов для Ирана, сообщает газета Wall Street Journal.

В соответствии с этим планом, Тегеран сможет получить доступ к шести миллиардам долларов, находящимся в Катаре.

Источники, знакомые с деталями плана, сообщили изданию, что центральный банк Ирана сможет заказывать продукты питания, медикаменты и другие гуманитарные товары, используя ранее замороженные денежные средства, которые в основном являлись подсанкционными доходами от продажи нефти.

Средства будут переводиться под международным надзором. При этом подчеркивается, что план находится на ранней стадии и еще не согласован с Тегераном.

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