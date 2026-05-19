19 мая 2026
Израиль

Смотрич подписал приказ об эвакуации палестинской деревни в ответ на слух об ордере МУС на его арест

время публикации: 19 мая 2026 г., 23:51 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 00:00
Yonatan Sindel/Flash90

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич утверждает, что Международный уголовный суд в Гааге добивается ордера на его арест. "Выдача ордеров на арест премьер-министра, министра обороны и министра финансов – это объявление войны", – заявил Смотрич, обвинив Палестинскую администрацию в поддержке МУС. "Эта организация начала войну и получит в ответ войну", – предупредил он, уточнив, что намерен использовать свои полномочия для нанесения ущерба ПА и ее экономическим ресурсам.

На пресс-конференции 19 мая Смотрич объявил об ответном шаге – подписании приказа об эвакуации палестинской деревни Хан аль-Ахмар, являющейся последней палестинской территорией в зоне Е1. Он сообщил, что нынешнее правительство одобрило строительство более 100 новых поселений. "Мы планируем, строим, закладываем фундамент, принимаем законы и делаем этот процесс необратимым", – заявил он.

17 мая газета "Гаарец" со ссылкой на дипломатический источник написала, что Международный уголовный суд в Гааге выдал секретные ордера на арест трех израильских политиков и двух представителей армейского командования. МУС опроверг эту информацию, заявив, что суд "не выдавал новых ордеров против Израиля".

// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 мая 2026

"Гаарец": суд в Гааге выдал секретные ордера на арест новых представителей руководства Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 мая 2026

МУС опроверг публикацию "Гаарец": нет новых ордеров на арест израильских министров и военнослужащих