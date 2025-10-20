x
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 октября 2025
Пресса

СМИ США сообщают подробности дела израильтянина, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к сексу

США
время публикации: 20 октября 2025 г., 09:39 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 09:52
AP Photo/Ty ONeil

8-й телевизионный канал Лас-Вегаса публикует подробности дела израильского чиновника Тома (Артема) Александровича, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к сексу с использованием компьютерных технологий.

38-летний глава отдела Национального управления кибербезопасности Израиля был задержан в штате Невада в августе 2025 года, освобожден под залог в 10000 долларов и покинул американскую территорию. В Лас-Вегас он прибыл на конференцию по компьютерной безопасности.

Согласно расследованию, Александрович познакомился в интернете с сотрудницей ФБР, выдававшей себя за 15-летнюю девочку. Общение началось в приложении для знакомств Pure, предназначенном для совершеннолетних, и продолжилось в WhatsApp.

В самом начале переписки собеседница Тома сообщила, что ей 15 лет, она живет с отцом и по возрасту ей запрещено посещать многие места. Согласно материалам дела, свидание было предложено израильтянином. Сотрудница ФБР попросила его взять с собой презервативы.

Встретиться договорились в парке Авелино в Хендерсоне, в 20 минутах езды от Лас-Вегаса, где Александрович и был арестован. После предъявления обвинения дело было передано в суд округа Кларк. Чиновник участвует в заседаниях удаленно и настаивает на невиновности.

Пресса
