Irish Times: депортируемых из Ирландии пакистанцев накормили свиными сосисками

По требованию издания Irish Times разрешена к публикации информация о том, что депортированным из Ирландии пакистанцам на эвакуационном рейсе подали свиные сосиски.

Согласно публикации, инцидент произошел 23 сентября 2025 года. На борту находились 24 гражданина Пакистана, полицейские, врач, переводчик, а также специальный представитель министерства юстиции, задача которого – убедиться, что законы соблюдаются, и представить отчет.

Издание потребовало доступ к этим отчетам. Министерство первоначально отказалось, но было вынуждено уступить на основании Закона о свободе информации. Согласно документам, в целом депортации проводились гуманно, с уважением к правам и достоинству возвращаемых.

В то же время, полицейские отметили, что на рейсе 23 сентября качество еды было ниже ожидаемого, а подача свиных сосисок как части полного ирландского завтрака была неподобающей. Наблюдатель отмечает: предполагалось, что будет подана халальная пища, но в документации это требование указано не было.

Сообщается также об инциденте, происшедшем на депортационном рейсе в Грузию. На борту находились 52 нелегала, в том числе дети в возрасте от семи месяцев, которых сопровождали 113 полицейских. Один из мужчин был избит, закован в наручники, в самолет его занесли.