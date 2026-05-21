В Сызрани атакован НПЗ, есть погибшие
время публикации: 21 мая 2026 г., 10:54 | последнее обновление: 21 мая 2026 г., 10:55
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об украинском воздушном ударе по Сызрани: "Из-за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие".
Чиновник не приводит подробностей, однако, согласно публикациям СМИ, был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод, входящий в государственную корпорацию "Роснефть". Удар пришелся по одной из установок предприятия. Возник пожар.
НПЗ перерабатывает до 8,9 миллионов тонн нефти в год. В прошлом он неоднократно подвергался украинским ударам. Последние такие атаки были в ноябре 2025 года и в апреле 2026 года.
