Новая волна мошенничества: снова фейковые видео с депутатами НДИ

В социальных сетях распространяется поддельный видеоролик, в котором утверждается, будто вице-спикер Кнессета Евгений Сова рекомендует участие в "государственном проекте Israel Fiscal Access", якобы предусматривающем выплаты жителям в размере от 5000 шекелей.

Это не первый подобный случай: ранее злоумышленники распространяли фальшивое видео с участием председателя партии НДИ Авигдора Либермана.

"Партия НДИ официально заявляет: ни Евгений Сова, ни какой-либо другой депутат партии не имеют отношения к подобным инициативам. Мошенники используют технологии подделки изображения и голоса, чтобы завладеть личными данными граждан и выманить деньги. Партия НДИ призывает пользователей социальных сетей проявлять бдительность: не передавайте личную информацию, не переходите по подозрительным ссылкам и доверяйте только сообщениям, опубликованным на официальных страницах партии", – говорится в заявлении пресс-службы НДИ.