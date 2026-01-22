12 канал ИТВ: переход "Рафиах" может быть открыт в обе стороны на следующей неделе

Несмотря на неоднократные опровержения планируемого открытия пограничного перехода "Рафиах" ("Рафах") в обе стороны, в Израиле понимают: это неизбежно, ведь в США проволочки с возобновлением работы пограничного перехода считают тем, что тормозит начало второй части плана Трампа по стабилизации в секторе Газы.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, в Израиле уже не ставят возвращение останков Рана Гвили, последнего оставшегося на территории сектора Газы заложника, в качестве условия для открытия КПП "Рафиах".

Поэтому обсуждение идет лишь в плоскости требований Израиля к соблюдению безопасности и времени открытия пограничного перехода. Возможно, он вернется к работе уже на следующей неделе.

Ожидается, что переход будет открыт в обе стороны, и все проезжающие и проходящие будут проходить строгую проверку. При этом Израиль настаивает на запрете возвращения покинувших сектор Газы во время войны жителей – кроме гуманитарных случаев.

Выезжающих будет контролировать израильская система мониторинга, за которую будет отвечать ШАБАК, но израильских силовиков на месте не будет. При въезде в Газу также все проверки будут осуществлять не израильтяне: израильский пункт проверки будет находиться в нескольких десятках метров рядом, он будет проверять, кто въезжает в Газу, и не производится ли контрабанда оборудования, материалов двойного назначения и оружия.

Источник, связанный с "Советом мира", признал, что администрация Дональда Трампа не готова дать Израилю больше нескольких месяцев на разоружение ХАМАСа, тогда как Израиль готов позволить восстановление сектора лишь после того, как будет доказано: ХАМАС действительно разоружается.