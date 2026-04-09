x
09 апреля 2026
|
последняя новость: 22:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 апреля 2026
|
09 апреля 2026
|
последняя новость: 22:46
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Запись в блоге Моджтаба Хаменеи: "Мы не стремились к войне, но не откажемся от своих законных прав"

Война с Ираном
Иран
время публикации: 09 апреля 2026 г., 21:20 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 21:38
Запись в блоге Моджтаба Хаменеи: "Мы не стремились к войне, но не откажемся от своих законных прав"
Wikipedia.org/Tasnim News Agency

Вечером 9 апреля в официальном блоге верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи появилась новая запись, в которой заявляется, что "Иран рассматривает все фронты сопротивления как единое целое".

"Мы никогда не стремились и не стремимся к войне, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, и мы рассматриваем все фронты сопротивления как единое целое", – говорится в сообщении.

В публикации также содержится обещание того, что Иран "не оставит в покое преступных агрессоров" и будет требовать компенсаций за причиненный войной ущерб.

В этой публикации также содержится обращение к соседним странам: "Стойте на правильной стороне, не верьте лживым обещаниям", мы все еще ждем от вас адекватной реакции, чтобы показать нашу братскую любовь".

Отметим, что 7 апреля британское издание The Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что сын убитого рахбара Али Хаменеи, находится без сознания и проходит лечение в Куме.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 апреля 2026

Axios: Моджтаба Хаменеи в последний момент распорядился о сделке с Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2026

Иранское ТВ: от имени Моджтабы Хаменеи объявлено о прекращении огня
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 апреля 2026

The Times: Моджтаба Хаменеи в бессознательном состоянии, он находится в Куме