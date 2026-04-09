Запись в блоге Моджтаба Хаменеи: "Мы не стремились к войне, но не откажемся от своих законных прав"

Вечером 9 апреля в официальном блоге верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи появилась новая запись, в которой заявляется, что "Иран рассматривает все фронты сопротивления как единое целое".

"Мы никогда не стремились и не стремимся к войне, но ни при каких обстоятельствах не откажемся от своих законных прав, и мы рассматриваем все фронты сопротивления как единое целое", – говорится в сообщении.

В публикации также содержится обещание того, что Иран "не оставит в покое преступных агрессоров" и будет требовать компенсаций за причиненный войной ущерб.

В этой публикации также содержится обращение к соседним странам: "Стойте на правильной стороне, не верьте лживым обещаниям", мы все еще ждем от вас адекватной реакции, чтобы показать нашу братскую любовь".

Отметим, что 7 апреля британское издание The Times опубликовало статью, в которой утверждалось, что сын убитого рахбара Али Хаменеи, находится без сознания и проходит лечение в Куме.