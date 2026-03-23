Politico: ЕС ограничивает передачу Венгрии секретной информации из-за опасности ее утечки в Россию

Как утверждает издание Politico, руководство Европейского Союза приняло решение ограничить передачу Венгрии конфиденциальной информации из опасений, что правительство Виктора Орбана делится ей с российскими властями.

21 марта издание The Washington Post в котором сообщалось, что члены венгерского руководства поддерживают с Россией тесные контакты по украинскому вопросу, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто прямо в перерывах встреч европейского руководства снабжает Москву внутренней информацией.

"Сообщения о том, что люди Орбана передают России все детали заседаний Совета Европы, никого не удивляют. Мы уже долгое время это подозреваем. Поэтому я выступаю на Совете только, когда это необходимо, и говорю столько, сколько необходимо", – сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

12 апреля в Венгрии пройдут выборы. Согласно опросам общественного мнения, лидирует оппозиционная партия "Уважение и свобода", возглавляемая Петером Мадьяром. Нынешний премьер-министр Орбан, глава партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" может лишиться своего поста.

Орбан – наиболее пророссийский политик Европы. Оппозиция заявляет: он готов на все, чтобы удержать власти. Она обвиняет правительство в попытках повлиять на исход голосования с помощью российского вмешательства.