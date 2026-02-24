"Российская газета" о Telegram в РФ: действия Дурова расследуют в деле о содействии терроризму

На сайте "Российской газеты", органа правительства РФ, опубликована статья Ивана Егорова, написанная, как указано в анонсе, "по материалам ФСБ России". Заголовок статьи: "Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз".

В публикации последовательно обосновывается необходимость блокировки соцсети и мессенджера Telegram на территории РФ. При этом указывается, что действия сооснователя Telegram Павла Дурова расследуются в РФ в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Автор статьи пишет об "иллюзии безопасности" и "иллюзии анонимности" для пользователей Telegram, признавая удобство мессенджера. Далее переходит к обоснованию тезиса о том, что Telegram по сути превратился в "цифровой штаб террористов" (в этой части упомянуты ограничения, которые вводили Иран и Гонконг). Затем приводятся данные, на основании которых мессенджер Telegram представлен как "орудие убийства" (упомянуты случаи использования "телеграма" террористами и диверсантами).

Описание конфликта сооснователя Telegram с властями Франции завершается фразой "Дуров сознательно создал условия, при которых безопасность граждан России приносится в жертву западным интересам". А затем сообщается: "Действия руководителя Telegram П. Дурова расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК России".

Автор публикации делает "однозначный" вывод: "Цифровые платформы перестали быть нейтральной средой. В условиях тотальной гибридной войны они становятся стратегическим оружием". "Принимаемые меры – это не атака на свободу, как пытаются представить западные кукловоды", – заявляет Егоров, упоминая о том, что на защиту свободы соцсетей в РФ встали такие оппозиционеры как Михаил Ходорковский.

Отметим, что тема блокировки Telegram и других мессенджеров и соцсетей воспринимается неоднозначно в РФ – в том числе, теми, кто поддерживает войну против Украины. До последнего времени Telegram был одним из эффективных средств связи и информирования в зоне боевых действий. Для большинства граждан РФ Telegram был, прежде всего, удобным средством общения.