Politico: в Белом доме рассматривают Галибафа как возможного будущего лидера Ирана

США рассматривают спикера парламента Ирана Мохаммада-Багера Галибафа потенциальным лидером государства, утверждает издание Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

"Администрация Трампа втайне рассматривает спикера иранского парламента в качестве потенциального партнера и даже будущего лидера, поскольку президент сигнализирует о переходе от военного давления к завершению через переговоры", – говорится в материале.

По сведениям издания, в Белом доме считают Галибафа фигурой, способной вести переговоры с США на следующем этапе конфликта вокруг Ирана. Некоторые политики в Белом доме считают его прагматичным политиком.

Галибафу 64 года. Его называют ветераном иранской политической элиты, сочетающим жесткую идеологическую линию с временами прагматичным подходом.

Мохаммад Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в Торкабехе на северо-востоке Ирана. Имеет докторскую степень по политической географии. Проходил курс подготовки пилотов Airbus во Франции. Во время ирано-иракской войны он сделал карьеру в структурах КСИР, позднее возглавлял военно-воздушные силы корпуса, а затем и национальную полицию. В 2005-2017 годах он был мэром Тегерана, после чего несколько раз участвовал в президентских выборах. С 2020 года он возглавляет меджлис (парламент Ирана).

В последние дни влияние Галибафа в Тегеране заметно выросло на фоне кризиса в верхушке иранской власти. Однако сам он публично отвергает утверждения о переговорах с Вашингтоном.