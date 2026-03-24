"Исраэль а-Йом": Вэнс обвинил Нетаниягу в попустительстве еврейским экстремистам

время публикации: 24 марта 2026 г., 12:34 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 12:41
"Исраэль а-Йом": Вэнс обвинил Нетаниягу в попустительстве еврейским экстремистам
Marc Israel Sellem/POOL

Как пишет газета "Исраэль а-Йом", американская администрация возмущена значительным ростом насилия в отношении палестинцев со стороны ультраправых израильских экстремистов – на фоне военных действий против Ирана.

Согласно публикации, эта тема обсуждалась и в ходе телефонного разговора вице-президента Джей Ди Вэнса с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, причем обсуждение шло на повышенных тонах.

Основное недовольство администрации США вызывает бездействие израильского правительства. В Вашингтоне не верят заявлениям представителей Израиля, что прилагаются все усилия для обеспечения закона и порядка – равно, как и утверждениям части поселенцев, что причиной инцидентов становятся провокации ультралевых.

С точки зрения США, бездействие воспринимается как признак ослабления государственной власти. Американцы требуют возобновить административные аресты ультраправых радикалов. Издание отмечает, что эти требования отражают и растущее влияние мусульманской общины США, в голосах которой заинтересованы и республиканцы.

Это становится еще более актуальным в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся осенью 2026 года. Республиканцы опасаются, что они потеряют контроль над обеими палатами. Несмотря на то, что данный вопрос не является центральным в предвыборной кампании, внешняя политика администрации – фактор, который необходимо принимать во внимание.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Традиции // 23 марта 2026

Раввин Бени Лау в открытом письме осудил "еврейский террор"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Нетаниягу провел совещание, посвященное "еврейскому террору" в Иудее и Самарии