JP: США ведут переговоры со спикером парламента Ирана. Галибаф это отрицает

Израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на источник в Иерусалиме написало, что США ведут переговоры со спикером иранского парламента Мохаммадом-Багером Галибафом.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом из Флориды в Мемфис заявил: "Мы имеем дело с человеком, которого я считаю самым уважаемым... Мы имеем дело с людьми, которых я считаю очень разумными, очень стабильными...Я лишь говорю, что мы находимся в разгаре реальной возможности заключить сделку".

По словам президента США, переговоры проводили его посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф опроверг эти сообщения. В соцсети Х он написал, что не ведет никаких переговоров с США. По его словам, "фейки запускаются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками для выхода из трясины, в которой погрязли США и Израиль".

Отметим, что журналист Бабак Тагваи утверждает, что самолет RJ85 иранских ВВС, совершил перелет из Тегерана в Исламабад с разрешения израильских ВВС, доставив в Пакистан иранскую делегацию во главе с Мохаммадом-Багером Галибафом. Тагваи утверждает, что иранская делегация в Исламабаде встретилась со своими американскими коллегами. При этом он утверждает, что Галибаф всегда любил летать на RJ85, который раньше использовался эмиром Дубая.