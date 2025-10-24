NYT: американские беспилотники "мониторят ситуацию", кружа над сектором Газы

Армия США использует беспилотники, чтобы обеспечить соблюдение хрупкого соглашения о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем. БПЛА "мониторят ситуацию", кружа над сектором Газы, пишет The New York Times.

По сообщению издания, этот шаг, предпринятый с согласия Израиля, направлен на то, чтобы американские чиновники могли самостоятельно получать информацию о происходящем на месте, без необходимости полностью полагаться на израильские данные.

Бывший посол США в Израиле Дэн Шапиро отметил, что "если бы между Израилем и США было полное доверие, в этой мере не было бы необходимости".

Действия США подчеркивают стремление Вашингтона предотвратить срыв плана, разработанного администрацией Дональда Трампа.