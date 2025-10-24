x
24 октября 2025
24 октября 2025
24 октября 2025
последняя новость: 12:40
24 октября 2025
Ynet: советники Нетаниягу оказывали платные услуги различным государствам

время публикации: 24 октября 2025 г., 11:56 | последнее обновление: 24 октября 2025 г., 12:05
Ynet: советники Нетаниягу оказывали платные услуги различным государствам
Chaim Goldberg/Flash90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара действует в сотрудничестве с Общей службой безопасности (ШАБАК) после того, как выяснилось, что советник главы правительства Биньямина Нетаниягу Топаз Лук параллельно с работой на премьера оказывал платные услуги кандидату от консервативной партии LDK в Косово.

Как сообщает в пятницу, 24 октября, Ynet, в ходе расследования выяснилось, что различные советники главы правительства одновременно с работой в канцелярии премьера оказывали платные услуги людям или компаниям в других государствах: Топаз Лук – в Косово, Офер Голан – в Румынии, Эли Фельдштейн – в Грузии и Йонатан Урих – в Катаре.

Поскольку ближайшие советники премьера работают по частным контрактам, ШАБАК не имеет полномочий для проверки безопасности и проведения других процедур, которые обязательны для государственных служащих, работающих в штате главы правительства.

Между тем, многие советники премьера наняты партией "Ликуд" или семьей Нетаниягу, и тесно сотрудничают с главой правительства, не являясь при этом государственными служащими. Таким образом, на них не распространяются ограничения и допуски, и их влияние никак не регулируется и не отслеживается.

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара действует с тем, чтобы обязать личных советников Нетаниягу пройти проверку безопасности. В случае отказа им будет запрещено консультировать премьер-министра. ШАБАК и юрсоветница правительства стремятся ограничить деятельность внешних консультантов, не являющихся государственными служащими.

