Звезда ПСЖ предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании.

Адвокат Хакими, Фанни Колин, заявила, что обжалует решение судьи, принятое на основании рекомендаций прокуратуры Нантера, которая в августе прошлого года настаивала на судебном разбирательстве в отношении игрока, сообщает CNN.

Согласно заявлению адвоката, дата судебного заседания еще не назначена.

Рейчел-Флор Пардо, представляющая интересы истца, сообщила, что ее клиент "с облегчением" воспринял решение о передаче дела в суд, добавив, что оно "полностью соответствует имеющимся в деле доказательствам".

Напомним, в феврале 2023 года молодая женщина обвинила футболиста в нападении и изнасиловании.

Ашраф Хакими ранее заявлял. что он невиновен и спокойно ожидает суда.

Адвокат футболиста заявила, что обвинение основано лишь на словах пострадавшей, которая отказалась от медицинской экспертизы и ДНК-тестов.

Женщина заявляла, что познакомилась со спортсменом в интернете, сама приехала к нему домой. где он на нее напал и изнасиловал.