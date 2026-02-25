Звезда ПСЖ предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании
Защитник ПСЖ и сборной Марокко Ашраф Хакими предстанет перед судом по делу об изнасиловании.
Адвокат Хакими, Фанни Колин, заявила, что обжалует решение судьи, принятое на основании рекомендаций прокуратуры Нантера, которая в августе прошлого года настаивала на судебном разбирательстве в отношении игрока, сообщает CNN.
Согласно заявлению адвоката, дата судебного заседания еще не назначена.
Рейчел-Флор Пардо, представляющая интересы истца, сообщила, что ее клиент "с облегчением" воспринял решение о передаче дела в суд, добавив, что оно "полностью соответствует имеющимся в деле доказательствам".
Напомним, в феврале 2023 года молодая женщина обвинила футболиста в нападении и изнасиловании.
Ашраф Хакими ранее заявлял. что он невиновен и спокойно ожидает суда.
Адвокат футболиста заявила, что обвинение основано лишь на словах пострадавшей, которая отказалась от медицинской экспертизы и ДНК-тестов.
Женщина заявляла, что познакомилась со спортсменом в интернете, сама приехала к нему домой. где он на нее напал и изнасиловал.