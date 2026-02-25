WSJ: Билл Гейтс извинился за контакты с Эпштейном, признав романы с россиянками

Американский миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам Фонда Гейтса за свои прошлые контакты со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом первым сообщило издание The Wall Street Journal/a>. Затем факт обсуждения и извинений подтвердил представитель фонда в комментарии агентству Reuters.

По данным WSJ, во время встречи с сотрудникам Гейтс назвал связи с Эпштейном "огромной ошибкой", признав, что это нанесло репутационный ущерб благотворительной организации. При этом, как отмечают WSJ и Reuters, он настаивал, что не участвовал в преступлениях Эпштейна и не был свидетелем противоправных действий.

Reuters сообщает, что представитель фонда подтвердил: Гейтс "взял на себя ответственность за свои действия" и извинился перед сотрудниками, в том числе за то, что в свое время привлекал к встречам с Эпштейном руководителей фонда. По информации WSJ и Reuters, Гейтс также признал личные ошибки и сказал, что у него были романы (вне брака), включая два романа с россиянками. При этом он отрицал связь этих эпизодов с преступной деятельностью Эпштейна.

Фонд Гейтса отдельно подчеркивает, что не имел финансовых связей с Эпштейном.