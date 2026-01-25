x
25 января 2026
25 января 2026
25 января 2026
последняя новость: 08:42
25 января 2026
Пресса

Time: в Иране могли погибнуть до 30 тысяч человек за два дня протестов

Иран
Погибшие
СМИ
Акции протеста
время публикации: 25 января 2026 г., 08:10 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 08:17
Time: в Иране могли погибнуть до 30 тысяч человек за два дня протестов
AP Photo/Leo Correa

Журнал Time сообщил со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников министерства здравоохранения Ирана, что в ходе подавления протестов только за 8-9 января 2026 года могли погибнуть до 30 тысяч человек.

По словам источников, масштабы насилия превысили возможности властей по вывозу тел: утверждается, что закончились мешки для трупов, а вместо машин скорой помощи использовали большегрузные фуры.

При этом Time подчеркивает, что не смог независимо подтвердить число погибших в Иране.

Иранские государственные СМИ со ссылкой на заявление "Фонда мучеников" ранее сообщали о 3117 погибших (включая гражданских и сотрудников силовых структур).

Независимые правозащитные структуры приводят иные оценки. HRANA заявляет о 5459 подтвержденных погибших и еще 17031 случае смерти "на проверке", отмечая, что доступ к информации ограничен.

Reuters со ссылкой на иранского чиновника ранее сообщал, что подтвержденное число погибших превысило 5000 (включая представителей силовых структур).

