CNN: Тегеран предпочел бы вести диалог с Вэнсом, а не с Виткоффом и Кушнером

Иран дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и предпочел бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этой информации, Тегеран фактически обозначил предпочтительный для себя канал возможных контактов с Вашингтоном на фоне продолжающегося кризиса вокруг Ирана.

Официального подтверждения этих сведений со стороны Белого дома или иранских властей на момент публикации не поступало.