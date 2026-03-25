CNN: Тегеран предпочел бы вести диалог с Вэнсом, а не с Виткоффом и Кушнером
время публикации: 25 марта 2026 г., 01:20 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 01:24
Иран дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и предпочел бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно этой информации, Тегеран фактически обозначил предпочтительный для себя канал возможных контактов с Вашингтоном на фоне продолжающегося кризиса вокруг Ирана.
Официального подтверждения этих сведений со стороны Белого дома или иранских властей на момент публикации не поступало.