NYT: США передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны

время публикации: 25 марта 2026 г., 00:32 | последнее обновление: 25 марта 2026 г., 01:25
AP Photo/Evan Vucci/Khalil Hamra

Соединенные Штаты передали Ирану через Пакистан план из 15 пунктов по прекращению войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух чиновников, осведомленных о дипломатических контактах. Авторы публикации: Гэбби Собельман, Егане Торбати, Натан Оденхаймер и Эрика Л. Грин.

По сведениям издания, инициатива отражает стремление администрации президента США Дональда Трампа найти выход из конфликта на фоне его тяжелых последствий для мировой экономики.

Как отмечает The New York Times, пока неясно, готов ли Тегеран принять этот план как основу для переговоров, а также поддерживает ли его Израиль, который вместе с США уже четыре недели наносит удары по Ирану.

При этом сам Трамп заявил во вторник, что переговоры о прекращении войны уже идут и что иранская сторона хотела бы "заключить сделку".

Официально Иран продолжает отрицать факт переговоров. Однако, по информации NYT, Тегеран и Вашингтон обмениваются посланиями через посредников, обсуждая возможность деэскалации. Трамп утверждает, что в этих контактах участвуют вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф.

На этом фоне телеканал CNN передает: Иран дал понять администрации президента США Дональда Трампа, что не хочет возобновлять переговоры со спецпосланником Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и предпочел бы взаимодействовать с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

