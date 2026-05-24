Financial Times: КСИР закупал через ОАЭ военные технологии, которые использовал против эмиратов

Война с Ираном
Иран
ОАЭ
время публикации: 24 мая 2026 г., 16:17 | последнее обновление: 24 мая 2026 г., 16:24
Financial Times: КСИР закупал через ОАЭ военные технологии, которые использовал против эмиратов
AP Photo/Fatima Shbair, File

Корпус стражей исламской революции (КСИР) использовал базировавшуюся в Объединенных Арабских Эмиратах сеть закупок для приобретения китайского спутникового оборудования военного назначения, связанного с программой иранских беспилотников. Об этом со ссылкой на информацию из утечки документов сообщает британское издание Financial Times.

В соответствии с информацией издания, оборудование доставлялось через посредническую компанию Telesun, которая была зарегистрирована в эмирате Рас аль-Хайма. Через нее были организованы поставки около 1,8 тонны китайских спутниковых антенн из Шанхая в Иран через контейнерный порт Джебель-Али в Дубае.

Эти технологии использовались подразделением аэрокосмических сил КСИРа, которое впоследствии запускало ракеты и беспилотники по территории ОАЭ во время операции "Рычание льва". Полученные благодаря китайскому оборудованию спутниковые данные применялись для наведения и корректировки иранских беспилотников по целям в странах Персидского залива.

Аналитики отмечают, что Иран активно использовал свободные экономические зоны в различных эмиратах, где контроль за торговлей менее жесткий, для обхода санкций и нелегальных поставок. Иранское судно, задействованное на заключительном этапе доставки в ноябре 2025 года, передавало ложные навигационные данные, пытаясь скрыть заход в иранские порты.

По оценке издания, опубликованные документы и анализ маршрутов поставок показывают, что КСИР продолжал использовать коммерческие сети в ОАЭ для закупки стратегически важного коммуникационного оборудования даже после введения западных санкций против иранской системы военных закупок.

