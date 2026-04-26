Пресса
Пресса

Axios: во время войны "Рычание льва" Израиль отправил "Железный купол" с военными в ОАЭ

Биньямин Нетаниягу
Вооружения
Война с Ираном
Израиль
ОАЭ
время публикации: 26 апреля 2026 г., 15:52 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 15:52

В начале войны с Ираном Израиль отправил в Объединенные Арабские Эмираты систему противоракетной обороны "Железный купол" вместе с военными расчетами для ее обслуживания. Об этом сообщает Барак Равид в статье в Axios со ссылкой на два израильских источника и один источник в США.

С начала войны ОАЭ подвергались атакам Ирана больше, чем любая другая страна региона: по данным эмиратского министерства обороны, Иран выпустил по ОАЭ 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников. Большинство были перехвачены, но часть достигла военных и гражданских объектов.

ОАЭ обратились за помощью к союзникам, и после разговора с президентом Эмиратов Мухаммадом бин-Зайдом глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу распорядился направить на помощь батарею "Железного купола" с перехватчиками и несколько десятков военнослужащих ЦАХАЛа. Эта система перехватила десятки иранских ракет.

По словам высокопоставленного израильского чиновника, это был первый случай, когда Израиль передал систему "Железный купол" другой стране, и ОАЭ стали первым государством, где она применялась за пределами США и Израиля.

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности ОАЭ Тарек аль-Отайба заявил, что Израиль стал одной из стран, оказавших "реальную помощь" Эмиратам. По его словам, "в первую очередь США и Израиль доказали, что являются настоящими союзниками, предоставив масштабную военную помощь, обмен разведданными и дипломатическую поддержку".

Высокопоставленный чиновник ОАЭ подчеркнул, что в стране "не забудут" эту помощь в критический момент.

