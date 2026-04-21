Мир

Администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Ирана

Война с Ираном
США
Иран
время публикации: 21 апреля 2026 г., 21:17 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 21:17
Wikipedia.org. Фото: APK

На фоне неопределенности со вторым раундом переговоров и истекающим сроком перемирия Вашингтон ввел очередной пакет санкций против Ирана.

По сообщению CNN, под ограничения попали 14 физических лиц, компаний и воздушных судов в Иране, Турции и ОАЭ, связанных, по данным минфина США, с закупкой и транспортировкой оружия и его компонентов, в том числе для беспилотников.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Тегеран должен нести ответственность за "вымогательство на мировых энергетических рынках и неизбирательные удары по гражданскому населению ракетами и дронами".

Санкции, в частности, затронули лиц, причастных к закупке сервоприводов для ударных БПЛА "Шахед-136", которые Иран использовал против американской и региональной инфраструктуры, а Россия – против Украины. Также под санкции попала турецкая компания, подозреваемая в поставках хлопкового линта в Иран: это сырье используется для производства нитроцеллюлозы, применяемой в твердотопливных ракетных двигателях баллистических ракет. Кроме того, ограничения коснулись лиц, связанных с иранской авиакомпанией Mahan Air, находящейся под санкциями за поддержку спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 апреля 2026

CNN: визит Вэнса в Исламабад отложен на фоне молчания Тегерана
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Пакистан все еще ожидает ответа Ирана на приглашение к переговорам
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2026

Пакистан призвал США и Иран продлить перемирие и продолжить переговоры