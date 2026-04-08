08 апреля 2026
последняя новость: 23:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

ОАЭ требуют от Ирана репараций за удары по своей территории

Война с Ираном
ОАЭ
время публикации: 08 апреля 2026 г., 23:38 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 23:38
ОАЭ требуют от Ирана репараций за удары по своей территории
AP Photo/ Jon Gambrell

Абу-Даби потребовал привлечь Иран к ответственности и обязать его выплатить репарации за ущерб, причиненный Объединенным Арабским Эмиратам в ходе 40 дней войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

МИД ОАЭ также заявил, что процесс урегулирования должен охватывать весь спектр иранских угроз: ядерную программу, баллистические ракеты, беспилотники, прокси-группировки, а также угрозы судоходству в Ормузском проливе.

Эмираты также потребовали от Тегерана соблюдения резолюции Совета безопасности ООН 2817, принятой 11 марта 2026 года и осудившей иранские атаки.

В заявлении МИДа подчеркивалось, что ОАЭ не являются стороной конфликта и предпринимали активные дипломатические усилия для его предотвращения.

