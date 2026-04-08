ОАЭ требуют от Ирана репараций за удары по своей территории

Абу-Даби потребовал привлечь Иран к ответственности и обязать его выплатить репарации за ущерб, причиненный Объединенным Арабским Эмиратам в ходе 40 дней войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

МИД ОАЭ также заявил, что процесс урегулирования должен охватывать весь спектр иранских угроз: ядерную программу, баллистические ракеты, беспилотники, прокси-группировки, а также угрозы судоходству в Ормузском проливе.

Эмираты также потребовали от Тегерана соблюдения резолюции Совета безопасности ООН 2817, принятой 11 марта 2026 года и осудившей иранские атаки.

В заявлении МИДа подчеркивалось, что ОАЭ не являются стороной конфликта и предпринимали активные дипломатические усилия для его предотвращения.