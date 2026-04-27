В интервью CBS Трамп заявил, что стрелок был "психом", и обвинил демократов

Президент США Дональд Трамп дал интервью программе 60 Minutes телеканала CBS News после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома. В беседе с Норой О'Доннелл Трамп заявил, что, по его мнению, нападавший был "одиноким волком" и "психически больным человеком", а дополнительных угроз для него или других представителей администрации, по данным Секретной службы и ФБР, сейчас нет.

По словам Трампа, он прочитал манифест стрелка, направленный членам семьи незадолго до нападения, и считает, что тот был радикализирован.

Трамп подробно рассказал, что происходило в зале после первых звуков стрельбы. По его словам, сначала он надеялся, что это был шум от упавшего подноса с посудой, но вскоре стало ясно, что речь идет о стрельбе. Президент сказал, что сотрудники охраны попросили его и Меланию Трамп лечь на пол, после чего их вывели в защищенное помещение. Трамп утверждает, что пытался понять, что происходит, и "не очень упрощал" задачу охране, поскольку хотел видеть ситуацию. Он также заявил, что хотел вернуться в зал и продолжить мероприятие, чтобы "преступник или больной человек" не смог сорвать вечер, посвященный свободе прессы.

Отдельно Трамп остановился на манифесте стрелка. О'Доннелл процитировала фрагмент, где тот называл представителей администрации "целями", а также использовал в адрес Трампа обвинения в педофилии, изнасиловании и предательстве. Трамп резко возмутился тем, что CBS зачитала эти слова в эфире, и заявил: "Я не насильник. Я никого не насиловал. Я не педофил". По словам президента, его "связали с событиями, которые не имеют к нему никакого отношения", а автор манифеста – "психически больной человек".

Говоря о возможных мотивах стрелка, Трамп отметил, что у того были анти-Трамповские и антихристианские публикации в соцсетях, что он участвовал в акции No Kings в Калифорнии и, по мнению президента, мог попасть под влияние радикальной риторики. Трамп обвинил "крайне левых" и демократов в том, что они чаще, чем правые, поощряют политическое насилие, и заявил, что "язык ненависти демократов" опасен для страны. При этом он признал, что политическое насилие существовало всегда, но связал нынешние угрозы с тем, что его администрация, как он выразился, является "значимой" и проводит политику, которая вызывает сопротивление.

Трамп связал угрозы с внешней политикой США, отдельно упомянув Иран. По его словам, Тегеран "не получит ядерного оружия" и "не взорвет мир". "Они безумны. Они не взорвут мир. И поэтому они недовольны. А когда они недовольны, люди совершают насилие", – сказал президент. При этом Трамп подчеркнул, что не связывает вашингтонское нападение напрямую с Ираном, но добавил: "Если бы у них был шанс, они, вероятно, им бы воспользовались".

По словам Трампа, после задержания стрелка в зале возникла редкая атмосфера единства: демократы, сенаторы, конгрессмены и люди, которые обычно его не поддерживают, подходили к нему, жали руку и выражали поддержку. Президент сказал, что это произвело на него сильное впечатление, хотя признал, что в отношениях с прессой и демократами сохраняются глубокие разногласия – по границе, преступности, трансгендерной тематике и другим вопросам.

В интервью Трамп снова защищал проект строительства нового бального зала в Белом доме. По его словам, нынешний зал в отеле Washington Hilton трудно защитить на максимальном уровне, поскольку над ним находятся сотни гостиничных номеров, а рядом с зоной мероприятия есть лифты и проходы. Новый зал, по словам президента, будет построен на территории Белого дома, оснащен пуленепробиваемым стеклом и оборудованием "самого высокого уровня безопасности". Трамп заявил, что военные, Секретная служба и правоохранительные органы поддерживают этот проект.

Трамп отметил, что раненый сотрудник Секретной службы, в бронежилет которого попала пуля, "в полном порядке". По словам президента, он говорил с агентом, тот "на сто процентов" здоров и сам не хотел ехать в больницу, но был направлен туда по требованию руководства.

Президент призвал вновь провести ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в течение 30 дней, с усиленным периметром безопасности, заявив, что нельзя позволять "безумцу" отменять такие мероприятия.

Стрельба в Вашингтоне 25.04.2026

Вечером 25 апреля президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра, когда вооруженный мужчина попытался прорваться через периметр безопасности и открыл огонь. Трамп не пострадал.

Подозреваемый был задержан. Расследование ведут Секретная служба, ФБР и полиция Вашингтона.

Нападавший был вооружен дробовиком и выстрелил в сотрудника Секретной службы. Пуля попала в защитное снаряжение. Сотрудник правоохранительных органов был поражен пулей в бронежилет, он пострадал. Он был отправлен в местную больницу.

Инцидент произошел, когда в зале находились около 2600 гостей – журналисты, чиновники администрации, представители политической элиты и приглашенные. После выстрелов часть присутствующих укрывалась под столами, в зал вошли вооруженные сотрудники охраны в тактическом снаряжении.

Трамп, первая леди, Вэнс и другие высокопоставленные представители администрации были выведены из зала в защищенные помещения.

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома был прерван. Мероприятие отменено и перенесено.

Сведения о стрелявшем

Нападение совершил 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния, работавший учителем. Источник Reuters в службах безопасности сообщил, что у него были дробовик, пистолет и несколько ножей.

Следствием установлено, что Аллен накануне заселился в отель Washington Hilton и действовал в одиночку. При задержании он не был ранен сотрудниками охраны, однако позднее его доставили в больницу для медицинского освидетельствования.

Федеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро заявила, что задержанному предъявлены обвинения по двум статьям: использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападение на федерального служащего с применением оружия.

CBS News сообщает со ссылкой на два источника, что задержанный после стрельбы у зала, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, заявил правоохранительным органам, что хотел стрелять в представителей администрации президента США Дональда Трампа.

Коул Томас Аллен в 2017 году окончил Калифорнийский технологический институт со степенью в области машиностроения. О нем писали местные газеты после того, как он разработал прототип аварийного тормоза для инвалидных колясок. Из профиля Аллена на LinkedIn следует, что он занимался разработкой видеоигр и даже выпустил небольшой проект под названием Bohrdom. Также в профиле указано, что Аллен занят разработкой второй игры под названием First Law. По информации Федеральной избирательной комиссии, в октябре 2024 года он пожертвовал $25 на президентскую кампанию Камалы Харрис.

Покушения и попытки покушений на Дональда Трампа

18 июня 2016 года, Лас-Вегас, Невада. На предвыборном митинге Трампа 20-летний гражданин Великобритании Майкл Стивен Сэндфорд попытался выхватить пистолет у полицейского, охранявшего мероприятие. Позже он был осужден по делам о незаконном владении оружием и срыве официального мероприятия. В материалах дела говорилось, что он хотел использовать оружие против Трампа.

13 июля 2024 года, Батлер, Пенсильвания. Во время митинга Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь с крыши здания неподалеку. Трамп был ранен в верхнюю часть правого уха; один участник митинга, Кори Комператоре, погиб, еще двое были тяжело ранены. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы. ФБР квалифицировало инцидент как покушение на убийство и потенциальный акт внутреннего терроризма.

15 сентября 2024 года, Уэст-Палм-Бич, Флорида. Во время игры Трампа в гольф у Trump International Golf Club сотрудник Секретной службы заметил вооруженного мужчину у ограждения поля. Подозреваемый, Райан Уэсли Раут, был задержан после бегства с места инцидента; ФБР заявило, что расследует произошедшее как очевидную попытку покушения на Трампа. По данным материалов дела, Раут был вооружен полуавтоматической винтовкой, но выстрелить по Трампу не успел.

В 2016 году были и другие тревожные инциденты на митингах Трампа, например эвакуация со сцены в Рино 5 ноября 2016 года, но оружие тогда не нашли.