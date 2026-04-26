Покушение в Вашингтоне: эвакуация Трампа, арест стрелявшего. Фоторепортаж
время публикации: 26 апреля 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 26 апреля 2026 г., 12:03
Фото: Associated Press
Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра. Задержан стрелявший: 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния, работавший учителем. У него были дробовик, пистолет и несколько ножей.
