Покушение в Вашингтоне: эвакуация Трампа, арест стрелявшего. Фоторепортаж

Президент США Дональд Трамп, первая леди Мелания Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс были эвакуированы сотрудниками Секретной службы с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton после стрельбы у зоны досмотра. Задержан стрелявший: 31-летний Коул Томас Аллен из города Торранс, штат Калифорния, работавший учителем. У него были дробовик, пистолет и несколько ножей.

