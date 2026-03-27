ТАСС распространяет иранские фейки о "минах-консервах". Разъяснение Bellingcat

Утром 27 марта российское агентство ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim опубликовало сообщение под заголовком "На юге Ирана несколько человек подорвались на минах-обманках".

В публикации ТАСС утверждается: "Несколько местных жителей погибли в результате взрывов мин, замаскированных под консервные банки, которые были сброшены с израильских и американских самолетов в некоторых районах близ города Шираз, расположенного на юге Ирана". При этом цитируется сообщение Tasnim о том, что "самолеты противника сбросили в некоторых районах под Ширазом взрывчатые вещества, спрятанные в жестяные емкости, напоминающие обычные банки рыбных консервов" – такие "консервные банки" взрываются сразу же после вскрытия.

Примечательно, что сообщение ТАСС (которое будут цитировать в дальнейшем многие российские СМИ) вышло после того, как расследовательский проект Bellingcat опубликовал разъяснение по поводу "мин-обманок", о которых заявляли провластные иранские СМИ.

Эксперты Bellingcat, основываясь на изображениях, которые публиковались иранскими СМИ, пришли к выводу, что на них показаны американские противотанковые мины BLU-91/B системы Gator Scatterable Mine. Трое экспертов, опрошенных Bellingcat, идентифицировали боеприпасы как американские мины воздушного рассеивания. На части из них видны характерные "аэробаллистические адаптеры", указывающие на сброс с воздуха.

По данным Bellingcat, обнаруженные боеприпасы были геолоцированы в деревне Кафари рядом с Ширазом, примерно в двух километрах от входа на иранскую ракетную базу, которую относят к так называемым "ракетным городам". Авторы материала отмечают, что такие мины могли быть применены, чтобы перекрыть доступ техники к объекту или помешать восстановительным работам.

В материале Bellingcat также отмечается, что США являются единственной стороной нынешней войны, о которой известно, что она располагает такими минами, а подтверждений передачи этих боеприпасов Израилю в открытых базах данных не найдено. Таким образом, версия иранских СМИ о "замаскированных под консервы" взрывных устройствах на данный момент не подтверждается опубликованными визуальными доказательствами: речь, по всей видимости, идет о штатных американских минах рассеивания.

Отметим, что надо обладать богатым воображением, чтобы спутать мины BLU-91/B с "рыбными консервами". И сложно себе представить, кому может прийти в голову "вскрывать" подобные предметы после обнаружения.