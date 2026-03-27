27 марта 2026
27 марта 2026
27 марта 2026
последняя новость: 05:00
27 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
WSJ: Пентагон рассматривает отправку еще 10000 американских военных на Ближний Восток

время публикации: 27 марта 2026 г., 04:21 | последнее обновление: 27 марта 2026 г., 04:23
WSJ: Пентагон рассматривает отправку еще 10000 американских военных на Ближний Восток
Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток еще до 10000 американских военнослужащих сухопутных сил, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные военные опции на фоне войны с Ираном и параллельного обсуждения возможных переговоров с Тегераном. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей министерства обороны США, знакомых с ходом планирования.

Ранее Трамп заявил, что откладывает удары по энергетическому сектору Ирана еще на 10 дней – до 6 апреля, чтобы дать шанс мирным переговорам. При этом, по данным WSJ, посредники, участвующие в контактах между сторонами, утверждают, что Иран не просил о таком продлении, хотя сам Трамп заявлял, что пошел на отсрочку по просьбе Тегерана.

Как отмечает WSJ, обсуждение нового усиления американского контингента идет на фоне непрямых контактов между США и Ираном через посредников, в частности через Пакистан.

