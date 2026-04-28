Reuters: американская разведка изучает, как Иран отреагирует, если Трамп объявит о победе

Американские спецслужбы анализируют возможную реакцию Ирана в случае, если президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит о победе в двухмесячной войне, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Задача – оценить последствия возможного выхода из конфликта, который, по данным опросов, крайне непопулярен среди американцев.

В сообщении отмечается, что решение пока не принято, и Трамп в любой момент может возобновить военные действия. Reuters отмечает, что быстрая деэскалация снизила бы политическое давление на президента, но при этом усилившийся Иран, способный восстановить свои ядерную и ракетную программы, повысит уровень угрозы для американских союзников в регионе.

Агентство Reuters обратилось за комментариями в ЦРУ и Управление директора национальной разведки, но ответа не получило.