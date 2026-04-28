Reuters: американская разведка изучает, как Иран отреагирует, если Трамп объявит о победе

время публикации: 28 апреля 2026 г., 22:36 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 23:05
Американские спецслужбы анализируют возможную реакцию Ирана в случае, если президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит о победе в двухмесячной войне, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Задача – оценить последствия возможного выхода из конфликта, который, по данным опросов, крайне непопулярен среди американцев.

В сообщении отмечается, что решение пока не принято, и Трамп в любой момент может возобновить военные действия. Reuters отмечает, что быстрая деэскалация снизила бы политическое давление на президента, но при этом усилившийся Иран, способный восстановить свои ядерную и ракетную программы, повысит уровень угрозы для американских союзников в регионе.

Агентство Reuters обратилось за комментариями в ЦРУ и Управление директора национальной разведки, но ответа не получило.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 апреля 2026

Иран готовится передать Пакистану новый вариант мирного соглашения с США
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 апреля 2026

Трамп: "Иран сообщил нам, что они в состоянии коллапса"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 апреля 2026

СМИ: Трамп скептически отнесся к инициативе Ирана открыть Ормузский пролив до ядерных переговоров