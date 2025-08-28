The Insider: десятки человек были депортированы 27 августа из США в Россию

Как пишет The Insider со ссылкой на главу Russian America for Democracy in Russia Дмитрия Валуева, только 27 августа из США было депортировано по меньшей мере 30 россиян. При этом, отмечает правозащитник, судя по чатам речь может идти и о 60 людях.

"Много ли было политических – неизвестно точно, сложно собрать данные. Но я думаю, что большинство были те, кто запрашивали убежище. Только непонятно, сколько из них проиграли суды в детеншенах и были депортированы, сколько были задержаны на свободе и сколько написали самодепорт", – цитирует активиста издание.

Валуев рассказывает, что депортацию одного человека удалось предотвратить, но, возможно американские власти попытаются депортировать его повторно.

По информации основателя Гулагу.нет Владимира Осечкина, было депортировано 50 человек, в том числе десятки просивших политического убежища. Высылка проводилась через Каир, где сотрудников американской ICE сменили египтяне, которые и доставили депортируемых в Домодедово.

"Всех принудительно высланных из США в Домодедово пропустили через "фильтрацию" – многочасовые допросы с применением методов давления, угроз и к некоторым – с применением насилия и спецсредств", – сообщает Осечкин.

Он рассказывает, что несколько мужчин и женщин были задержаны для последующего этапирования в изоляторы временного содержания и СИЗО. Среди них – лица, проходившие службу в ВС РФ и отказавшиеся принимать участие в войне против Украины.

"В отношении ряда лиц были применены пытки, насилие и спецсредства, а также были высказаны угрозы совершением в отношении них насильственных действий в извращенной форме и отправки "на ноль на СВО"", – сообщил правозащитнику источник.