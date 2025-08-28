x
28 августа 2025
Axios: "Европейская тройка" известила США, что начинает процесс введения санкций против Ирана

время публикации: 28 августа 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 09:03
Axios: "Европейская тройка" известила США, что начинает процесс введения санкций против Ирана
Atomic Energy Organization of Iran via AP

Министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии известили государственного секретаря США Марко Рубио, что намерены задействовать механизм Snapback и вернуть в полном объеме санкции против Ирана, которые были отменены в 2015 году после заключения договора о судьбе иранской ядерной программе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на информированные источники.

Как отмечает журналист Барак Равид, цель этой меры – усилить давление на Исламскую республику Иран и заставить ее вернуться за стол переговоров с США. Однако иранские представители заявляли, что задействование механизма заставит официальный Тегеран выйти из договора о нераспространении ядерного оружия.

Помимо возобновления переговоров, от которого отказываются иранцы, "Европейская тройка" потребовала предоставить инспекторам МАГАТЭ полный доступ к иранским ядерным объектам, и к запасам урана, обогащенного до 60%. Эти вопросы обсуждались на встрече с иранцами, которая состоялась в Женеве 26 августа и закончилась безрезультатно.

Процесс вступления механизма Snapback в силу занимает месяц. Европейские державы хотят завершить до октября, когда председателем Совета безопасности станет Россия. Европейские источники заявляют, что это оставляет Ирану достаточно времени, чтобы выполнить поставленные "тройкой" условия.

