FT: "Новая Газа" в фантазиях Трампа и руины в реальности

Инициатива администрации президента США Дональда Трампа по послевоенному переустройству сектора Газа – проект "New Gaza", представленный на форуме в Давосе, – сталкивается с реальностью – разрушениями, гуманитарным кризисом и нерешенными вопросами безопасности, пишет Financial Times.

По данным FT, в презентации делался акцент на превращении анклава в "возрожденный" экономический центр со скоплением небоскребов и промышленной инфраструктурой, однако на земле ситуация иная: значительная часть Газы в руинах, многие жители живут без нормального жилья и базовых услуг, а ограничения на ввоз ряда товаров и оборудования, которые Израиль объясняет рисками для безопасности, осложняют восстановление.

В публикации отмечается, что даже при действующем перемирии обстановка остается напряженной: продолжаются инциденты и потери, а перспективы ключевого условия, на котором настаивают США и Израиль – разоружения ХАМАСа – выглядят неопределенными.

Около недели назад в Давосе (Швейцария) американской делегацией был представлен "генеральный план" реконструкции Газы. Планируется масштабное строительство от Рафиаха к городу Газа, порт, аэропорт, многоэтажные жилые комплексы и офисные здания на побережье. Судя по схеме, авторы предлагают застройку "лентой" вдоль побережья с поэтапным продвижением с юга на север: от Рафиаха (Рафаха) к Хан-Юнису и далее на север, до города Газа. В частности, планируется строительство на побережье Газы "180 башен смешанного назначения", за этим "прибрежным поясом" – жилые районы, парки, сельскохозяйственные зоны, спортивные объекты, промышленные комплексы (включая дата-центры и объекты высокотехнологичного производства). В Рафиахе планируется построить новый трехсторонний пограничный переход (Газа, Египет, Израиль). Западней него задуман морской порт, восточней – аэропорт. Также в плане предусмотрено масштабное строительство дорог, включая кольцевые магистрали.

Отметим, что в восточной части сектора (в настоящее время контролируемой ЦАХАЛом), судя по "генплану", жилищное строительство не планируется – там задуманы индустриальные, парковые и сельскохозяйственные зоны.

Календарные сроки, бюджет и источники финансирования этого плана пока неизвестны. Но, по всей видимости, бюджет, по замыслу американской администрации, будет формировать "Совет мира", создаваемый президентом США Дональдом Трампом.