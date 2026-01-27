Financial Times: Израиль готовит новое 10-летнее оборонное соглашение с США

Израиль заинтересован в заключении с США нового 10-летнего соглашения в сфере безопасности, которое должно обеспечить рамки американской военной помощи на годы вперед. Financial Times пишет, что в Иерусалиме готовятся к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа по этой теме.

Действующий меморандум о взаимопонимании между США и Израилем о военной помощи рассчитан до 2028 года. В рамках текущего пакета Вашингтон обязался предоставлять Израилю помощь на сумму $38 млрд в 2019-2028 финансовых годах (включая финансирование закупок вооружений в США и отдельные статьи на ПРО).

Ключевой элемент обсуждения, по сведениям FT, – формат будущей поддержки. Израильское руководство рассматривают вариант, при котором страна постепенно уйдет от "денежных грантов" (прежде всего от Foreign Military Financing – средств, направляемых на закупки американских вооружений), сделав акцент на совместных проектах и технологическом сотрудничестве.

В публикации приводится позиция бывшего главного финансового советника минобороны Израиля бригадного генерала (в отставке) Гиля Пинхаса, который выступает за приоритет программ кооперации – таких как системы ПРО "Железный купол" и "Праща Давида" – вместо прямых бюджетных трансфертов.

Тема будущего соглашения развивается на фоне заявлений премьера Биньямина Нетаниягу о намерении снизить зависимость Израиля от американской военной помощи в течение следующего десятилетия, вплоть до "сведения к нулю". О подобных планах он говорил в интервью The Economist. На этом фоне в Израиле обсуждают крупные инвестиции в собственный ВПК.

Financial Times увязывает переговорную повестку с ростом оборонных расходов Израиля на фоне продолжительных боевых действий последних лет и с необходимостью долгосрочного планирования закупок и развития вооружений. В материале также отмечается, что Израиль намерен со временем снизить долю оборонных расходов от военного пика к более "нормальному" уровню, однако потребности в модернизации и запасах остаются высокими.

Отдельный фактор – американская внутренняя политика. Даже при наличии рамочного соглашения средства по программам помощи, как правило, требуют ежегодного утверждения Конгрессом США в процессе ассигнований. Для Израиля подобные договоренности важны именно как механизм "предсказуемости" – чтобы можно было планировать многолетние закупки и крупные проекты перевооружения.