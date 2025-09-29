x
Пресса

WSJ: Пентагон добивается значительного увеличения производства ракет – на случай войны с Китаем

США
Китай
время публикации: 29 сентября 2025 г., 13:56 | последнее обновление: 29 сентября 2025 г., 14:05
WSJ: Пентагон добивается значительного увеличения производства ракет – на случай войны с Китаем
AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Как пишет издание The Wall Street Journal, министерство обороны США обратилось к производителям ракет с просьбой в кратчайшие сроки увеличить производство в два-четыре раза – на случай военной конфронтации с Китаем.

Информированные источники сообщают о серии встреч руководства Пентагона с высокопоставленными представителями нескольких американских компаний, производящих ракетные вооружения. Был определен список из 12 видов вооружений, имеющих критическое значение.

Центральную роль в этих контактах сыграл заместитель министра обороны Стив Файнберг. Согласно публикации, он практически еженедельно звонил руководителям компаний, чтобы обсудить пути увеличения производства.

