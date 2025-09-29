12-й телеканал: арабские страны представили принципиальные поправки к плану Трампа по Газе

Как сообщает новостная редакция 12-го телеканала, накануне встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу арабские лидеры передали американскому президенту список поправок к его плану урегулирования в секторе Газы.

Обозреватель канала Эхуд Яари отмечает, что в формулировке поправок принимала участие и Палестинская администрация.

В частности, в новой редакции ХАМАС не будет разоружен, а сдаст оружие. Среди других предложений, главный инициатор которых Катар, – связь новой администрации сектора Газы с ПА, лишение международной контрольной комиссии во главе с США возможности вмешательства в управление сектором.

Еще одна поправка, инициатором которой, по-видимому, стал ХАМАС, говорит о том, что направленные в Газу международные силы будут дислоцированы на границе сектора, а не внутри его территории.

Согласно публикации, представители главы ПА Махмуда Аббаса требуют, чтобы создание администрации Газы не привело к снижению статуса Палестинской администрации. ПА и Катар выступают против назначения бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра на руководящую должность в администрации Газы.

Эяри также утверждает, что, несмотря на опровержения, ХАМАС получил план Трампа по Газе, однако намерен дать ответ на него только после встречи американского президента с премьер-министром Израиля.