"Исраэль а-Йом". ШАБАК: многие освобожденные в рамках сделок с ХАМАСом вернулись к террору

Шин Бет: десятки освобождённых по сделкам с заложниками вернулись к терроризму – растут опасения повторения "эффекта сделки Шалита"

Десятки палестинских заключенных, освобожденных в рамках трех сделок по обмену на заложников после 7 октября 2023 года, вернулись к террористической деятельности, пишет газета "Исраэль а-Йом" (автор: Лилах Шуваль) со ссылкой на данные общей службы безопасности (ШАБАК). В спецслужбах говорят о повторении сценария "эффекта сделки Шалита".

Согласно опубликованным данным, речь идет о террористах из примерно 700 освобожденных из тюрем и возвращенных в Иудею, Самарию и арабские кварталы и пригороды Иерусалима.

В ходе операций за последнее время около 40 из вернувшихся к террору были арестованы или ликвидированы. Сколько еще из 700 вернулись к террору, неизвестно.

Нет сведений и о вернувшихся к террору бывших заключенных, которые в рамках сделок были высланы в сектор Газы или в другие страны (прежде всего, в Египет). В ШАБАКе исходят из того, что "многие из них уже вернулись или вернутся к террору", пишет "Исраэль а-Йом".

В публикации приводятся данные по "эффекту сделки Шалита". В 2011 году в обмен на военнослужащего-заложника Гилада Шалита из израильских тюрем были выпущены 1027 террористов. По данным ШАБАКа, 82% из них вернулись к участию в террористической деятельности в том или ином виде – от финансирования и логистики до участия в действиях боевых групп. 12% из освобожденных по "сделке Шалита" непосредственно участвовали в терактах в Иудее, Самарии или Иерусалиме. Среди освобожденных в 2011 году был Яхья Синуар, высланный в Газу, возглавивший ХАМАС и спланировавший нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

В статье упомянуто о том, что еще до реализации последних сделок с ХАМАСом в израильском истеблишменте шел спор о том, куда направлять освобождаемых заключенных. Звучали предложения о том, чтобы возвращать даже террористов с кровью на руках в Иудею и Самарию, где системе безопасности проще вести наблюдение и при необходимости задерживать или ликвидировать террористов. Однако политическое руководство приняло иное решение и настояло на том, чтобы наиболее опасных заключенных выслать в Газу или другие страны, чтобы не создавать дополнительную угрозу населению Иудеи и Самарии.