Суданские "Силы быстрой поддержки" объявили одностороннее прекращение огня

Командование "Сил быстрой поддержки", ведущих военные действия против правительства Судана, объявило одностороннее прекращение огня на трехмесячный срок. Днем ранее предложение было отвергнуто суданской армией.

"В ответ на международные усилия, особенно усилия его превосходительства президента США Дональда Трампа, я объявляю гуманитарное перемирие, предусматривающее прекращение военных действий на три месяца", – заявил командующий СБП Мухаммад Хамдан Дагало.

Инициатива прекращения огня исходит от США, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Саудовской Аравии. Согласно этому предложению, за ним должны последовать мирные переговоры. Однако власти отвергли инициативу, объявив ОАЭ в поддержке повстанцев.

Гражданская война в Судане началась в 2023 году после того, как "Силы быстрой поддержки", до этого поддерживавшие правительство, выступили против него. В результате сотни тысяч человек были убиты, 12 миллионов стали беженцами, 25 миллионов страдают от голода.

Около месяца назад СБП после длительной осады захватили Аль-Фашир – столицу провинции Северный Дарфур, и устроили там массовую резню пленных и мирного населения. Погибли тысячи человек.