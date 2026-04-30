Axios: CENTCOM представит Трампу сценарии военных действий против Ирана

Axios сообщает, что президент США Дональд Трамп 30 апреля должен получить брифинг о новых вариантах возможных военных действий против Ирана. По сведениям издания, командующий Центральным командованием армии США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представит президенту новые оперативные планы; в совещании также должен участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

По данным автора публикации Барака Равида, один из подготовленных CENTCOM вариантов предусматривает "короткую и мощную" волну ударов по Ирану, которая, вероятно, будет включать и инфраструктурные цели. Цель такого сценария – попытаться вывести из тупика переговоры с Тегераном или нанести Ирану решающий удар перед возможным завершением войны. Еще один вариант, как сообщают источники издания, касается захвата части Ормузского пролива для возобновления коммерческого судоходства; такая операция может потребовать участия сухопутных сил.

Брифинг проходит на фоне жесткой позиции Трампа по блокаде Ирана: накануне он отверг предложение Тегерана сначала открыть Ормузский пролив и снять блокаду, а ядерные переговоры отложить на более поздний этап.

Трамп заявил Axios, что американская блокада сохранится до заключения ядерной сделки, отвечающей требованиям США.