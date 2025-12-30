The Guardian: почти удвоилось число тех, кто считает иммигрантов не настоящими британцами

Британская газета The Guardian знакомит читателей с результатами опроса, проведенного Институтом исследований общественной политики, который демонстрирует значительный рост числа людей, считающих, что британцем может стать только уроженец Великобритании.

Такое мнение высказали 36% участников нынешнего опроса, в то время как в 2013 года подобный ответ дали всего 19% респондентов. При этом 71% сторонников националистической партии Reform UK считает британцами лишь тех, у кого есть британские предки, а 51% из них считают нацию этническим, а не гражданским сообществом.

37% избирателей Reform UK заявляют: они больше бы гордились Великобританией, будь она менее этнически разнообразной. 10% говорят: чтобы быть хорошим британцем, очень важен белый цвет кожи.

В то же время избиратели остальных партий, включая консерваторов, считают, что нация – гражданское сообщество, основанное на общих ценностях, а не этническое, объединенное происхождением.

Среди всех респондентов самым популярным ответом на вопрос, что характеризует хорошего британского гражданина, стало соблюдение законов (64%). 62% ответили, воспитание детей, 48% – тяжелая работа. Лишь 8% сообщили, что это означает отдачу уроженцам Великобритании преимущества перед другими группами, 3% – что хороший британец должен быть белым.