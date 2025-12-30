Ynet: на американской базе в Кирьят-Гате арабским офицерам "случайно" показали онлайн из Газы

Во время брифинга в Центре координации Израиля и США в Кирьят-Гате на экранах шла онлайн-трансляция действий израильских сил в секторе Газы – в то время как в помещении, помимо американских военнослужащих, находились представители разведструктур ряда арабских государств, включая Иорданию, Египет и ОАЭ. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщает Ynet.

Речь идет о трансляции с камер наблюдения дистанционных беспилотников, которые занимаются сбором информации в режиме реального времени. Израильский представитель потребовал немедленно прекратить показ, после чего было начато обсуждение инцидента с американской стороной с тем, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Отмечается, что сам факт съемки выполнялся при грубом превышении полномочий и нарушении договоренностей, установленных между ЦАХАЛом и действующими в регионе американскими силами, а факт их демонстрации представителям арабских разведструктур – и вовсе вопиющее нарушение.