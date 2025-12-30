x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 11:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 11:59
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Ynet: на американской базе в Кирьят-Гате арабским офицерам "случайно" показали онлайн из Газы

Газа
время публикации: 30 декабря 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 11:49
Ynet: на американской базе в Кирьят-Гате арабским офицерам "случайно" показали онлайн из Газы
AP Photo/Ariel Schalit

Во время брифинга в Центре координации Израиля и США в Кирьят-Гате на экранах шла онлайн-трансляция действий израильских сил в секторе Газы – в то время как в помещении, помимо американских военнослужащих, находились представители разведструктур ряда арабских государств, включая Иорданию, Египет и ОАЭ. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщает Ynet.

Речь идет о трансляции с камер наблюдения дистанционных беспилотников, которые занимаются сбором информации в режиме реального времени. Израильский представитель потребовал немедленно прекратить показ, после чего было начато обсуждение инцидента с американской стороной с тем, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Отмечается, что сам факт съемки выполнялся при грубом превышении полномочий и нарушении договоренностей, установленных между ЦАХАЛом и действующими в регионе американскими силами, а факт их демонстрации представителям арабских разведструктур – и вовсе вопиющее нарушение.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 декабря 2025

Guardian: Израиль прослушивает американских военных в координационном центре в Кирьят-Гате
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2025

Пентагон опровергает сообщения о намерении построить американскую военную базу возле Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2025

Американский дрон зафиксировал нападение ХАМАСа на грузовик с гуманитарной помощью. Видео