x
30 марта 2026
последняя новость: 06:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
30 марта 2026
30 марта 2026
последняя новость: 06:24
30 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Пресса

В интервью FT Трамп заявил, что хотел бы "забрать нефть Ирана" и не исключил захвата острова Харг

время публикации: 30 марта 2026 г., 05:15 | последнее обновление: 30 марта 2026 г., 05:24
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times заявил, что хотел бы "забрать нефть Ирана" и не исключил возможности захвата острова Харг (Харк), через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта. Беседовал Эдвард Люс.

"Честно говоря, мне больше всего хотелось бы забрать нефть Ирана", – сказал Трамп, добавив, что США "очень легко" могли бы взять Харг под контроль.

Как пишет Financial Times, эти заявления прозвучали на фоне продолжающейся переброски американских сил на Ближний Восток. По данным газеты, Пентагон направляет в регион 10000 военнослужащих, подготовленных к операциям по захвату и удержанию территории. Около 3500 военных, включая примерно 2200 морских пехотинцев, прибыли в регион в пятницу, еще 2200 морпехов находятся в пути, кроме того, туда направлены тысячи военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии.

При этом Трамп утверждал, что непрямые переговоры США и Ирана через пакистанских посредников продвигаются успешно. Он напомнил, что дал Тегерану срок до 6 апреля для принятия соглашения о прекращении войны, пригрозив в противном случае ударами по энергетическому сектору Ирана. По словам президента США, Вашингтон уже нанес удары по 13000 целям, а в списке остаются еще около 3000.

В том же интервью Трамп заявил, что число танкеров под пакистанским флагом, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив, выросло с 10 до 20. Он утверждал, что дополнительный проход санкционировал спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Financial Times отмечает, что независимо проверить эти заявления сразу не удалось.

// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 30 марта 2026

WSJ: Трамп рассматривает возможность военной операции по вывозу иранского урана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2026

Трамп в интервью 14-каналу признался в любви к Израилю и заявил, что "Иран умоляет о сделке"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 марта 2026

WP: Пентагон готовится к "неделям" наземных операций в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 25 марта 2026

Иран укрепляет оборону острова Харг в ожидании американской военной операции