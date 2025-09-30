Times of Israel: Стивен Виткофф покинет свой пост к концу года

Согласно информации, полученной The Times of Israel

от официального американского источника, специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стивен Виткофф, скорее всего, еще до конца 2025 года уйдет с этого поста.

По словам собеседника издания, это связано с близостью прорыва на переговорах по Газе – после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу принял план президента Трампа по урегулированию. Однако ХАМАС еще не выступил с официальной реакцией.

Источник сообщил, что сотрудники офиса Виткоффа уже ищут новую работу и что, если соглашение между Израилем и ХАМАСом будет достигнуто, специальный посланник уйдет со своего поста с достоинством.