Палестинская администрация приветствовала план Трампа по прекращению войны в секторе Газы, выразив уверенность в способности американского президента найти путь к миру.

Рамалла выразила свою приверженность сотрудничеству с Соединенными Штатами, странами региона и партнерами в целях прекращения войны в Газе посредством всеобъемлющего соглашения, гарантирующего бесперебойную поставку гуманитарной помощи в сектор, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также создание механизмов защиты палестинцев и обеспечения безопасности обеих сторон.

В Рамалле подчеркивают, что соглашение призвано не допустить аннексии земель, изгнания и перемещения палестинцев, оно должно обеспечить "высвобождение палестинских налоговых поступлений" и привести к объединению палестинских территорий в секторе Газы и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. "Соглашение также положит конец оккупации и проложит путь к справедливому миру, основанному на принципе двух государств", – говорится в документе, опубликованном сайтом Wafa.ps.

Палестинская администрация в свою очередь обязуется провести президентские и парламентские выборы в течение года после окончания войны, в течение двух лет привести учебные программы к стандартам UNESCO, отменить законы и подзаконные мхакты, в соответствии с которыми производятся выплаты семьям террористов, создать единую систему социального обеспечения, открытую для контроля со стороны международных структур.