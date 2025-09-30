x
30 сентября 2025
|
последняя новость: 00:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2025
|
30 сентября 2025
|
последняя новость: 00:49
30 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Палестинская администрация приветствовала план Трампа

Газа
Рамалла
Война с ХАМАСом
Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 30 сентября 2025 г., 00:49 | последнее обновление: 30 сентября 2025 г., 00:59
Палестинская администрация приветствовала план Трампа
AP Photo/Evan Vucci

Палестинская администрация приветствовала план Трампа по прекращению войны в секторе Газы, выразив уверенность в способности американского президента найти путь к миру.

Рамалла выразила свою приверженность сотрудничеству с Соединенными Штатами, странами региона и партнерами в целях прекращения войны в Газе посредством всеобъемлющего соглашения, гарантирующего бесперебойную поставку гуманитарной помощи в сектор, освобождение израильских заложников и палестинских заключенных, а также создание механизмов защиты палестинцев и обеспечения безопасности обеих сторон.

В Рамалле подчеркивают, что соглашение призвано не допустить аннексии земель, изгнания и перемещения палестинцев, оно должно обеспечить "высвобождение палестинских налоговых поступлений" и привести к объединению палестинских территорий в секторе Газы и на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим. "Соглашение также положит конец оккупации и проложит путь к справедливому миру, основанному на принципе двух государств", – говорится в документе, опубликованном сайтом Wafa.ps.

Палестинская администрация в свою очередь обязуется провести президентские и парламентские выборы в течение года после окончания войны, в течение двух лет привести учебные программы к стандартам UNESCO, отменить законы и подзаконные мхакты, в соответствии с которыми производятся выплаты семьям террористов, создать единую систему социального обеспечения, открытую для контроля со стороны международных структур.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 сентября 2025

Хуситы: "Цель плана Трампа – погасить возмущение всего мира действиями Израиля"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

"Исламский джихад": "План Трампа – формула поджога региона"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 сентября 2025

В ХАМАСе назвали план Трампа "попыткой задушить движение за признание палестинского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 сентября 2025

Опубликовано предложение Трампа по Газе: прекращение войны, освобождение всех заложников в 72 часа