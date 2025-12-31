NYT: танкер, преследуемый береговой охраной США, использует российский флаг, чтобы избежать захвата

На протяжении десяти дней береговая охрана США ведет в Карибском море наблюдение за танкером Bella 1, который принадлежит к "теневому флоту", позволяющему Венесуэле обходить санкции. Однако судно еще не задержано.

О причине этого рассказывает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. По их словам, экипаж нарисовал на борту судна российский флаг, что ставит корабль под защиту России. Приказ о перехвате судна должен поступить из Белого дома, но отдавать его не спешат.

Танкеры, относящиеся к теневому флоту, часто меняют регистрацию. Эксперты предупреждают, что, если Bella 1 получил новую, российскую регистрацию, это может повлечь за собой серьезные последствия. Власти США опасаются, что Россия использовала лазейки в законодательстве, и пытаются установить статус судна через дипломатические каналы.

Насколько известно, владельцем Bella 1 заявлена турецкая компания. В 2021 году он использовался для доставки в Китай венесуэльской нефти. По данным мониторинговых организаций, он также использовался для перевозок иранской нефти.

17 декабря президент США Дональд Трамп заявил о введении полной блокады всех находящихся под санкциями танкеров, направляющихся в Венесуэлу или из нее. Одновременно США атакуют в Атлантическом и Тихом океанах суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков. Удар был нанесен и по портовой инфраструктуре, используемой наркоторговцами.